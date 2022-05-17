Son dakika haber! Antalya'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Haberler

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Son dakika haber! Antalya'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

AA - Ayşe Yıldız - Güncel
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Son dakika haber! Antalya'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Edinilen son dakika haberine göre Antalya'da iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

KEPEZ, ANTALYA (AA) - Antalya'da iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3805 Sokak'ta iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silah ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis, güvenlik önlemi aldı. Kovalamaca sonucu silahla kaçan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Ekipler, çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu kalabalığı dağıtmaya çalıştı.

Caddeyi trafiğe kapatan ekipler, olayda kullanılan iki tabanca ile sopaları ele geçirdi.

AA / Ayşe Yıldız - Güncel

Antalya, Polis, Silah, Kepez, Güncel, Haberler

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