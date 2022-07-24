Son dakika haber | Antalya'da silahlı kavgada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı Son dakika haberi: Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Düdenbaşı Mahallesi'nde A.V. ile üvey oğlu M.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.V. tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği M.K. ile yakındaki parkta bulunan S.U. (3) adlı kız çocuğu yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. M.K'nin yakınlarınca darbedildiği öne sürülen şüpheli A.V. polis ekiplerince gözaltına alındı. AA / Oktay Özden - Güncel Antalya Kepez Güncel Haberler Son Dakika

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