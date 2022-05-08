Son dakika haber: Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

AA - Talip Demirci - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber: Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika gündem haberi... Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

A.S.K'nin (29) kullandığı 34 DBH 382 plakalı otomobil, Sarıbelen Mahallesi Kaputaş mevkisinde karşı yönden gelen Emre Göncü'nün (19) yönetimindeki 07 ATV 261 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Göncü ve motosiklette bulunan M.A. (19) sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Göncü, hastanede hayatını kaybetti.

AA / Talip Demirci - Güncel

Otomobil, Antalya, Ölü, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title