Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Antalya'da otelin çamaşırhanesinde çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Son dakika haber: Antalya'da otelin çamaşırhanesinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberler... Antalya'nın Serik ilçesinde otelin çamaşırhanesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Antalya'nın Serik ilçesinde otelin çamaşırhanesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Belek Turizm Merkezi'nde bulunan 5 yıldızlı otelin bahçesindeki çamaşırhanede bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden otel çalışanlarının ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle alevler, yakıt tankları ve otel binasına sıçramadan söndürüldü.

Çamaşırhanenin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel

Antalya Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title