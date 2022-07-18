Son dakika haber! Antalya'da makilik alanda çıkan yangın seralarda hasara neden oldu Son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm makilik alan ve 2 sera zarar gördü. Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm makilik alan ve 2 sera zarar gördü. Şatırlı Mahallesi Uzun Sakallar mevkisindeki makilik alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayılarak yakındaki seralara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, yaklaşık 5 dönüm makilik alan ve 2 serada hasara yol açtı. AA / Servet Tümer - Güncel İtfaiye Antalya Güncel Haberler Son Dakika

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