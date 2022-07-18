Son dakika haber! Antalya'da makilik alanda çıkan yangın seralarda hasara neden oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Antalya'da makilik alanda çıkan yangın seralarda hasara neden oldu

AA - Servet Tümer - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber! Antalya'da makilik alanda çıkan yangın seralarda hasara neden oldu

Son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm makilik alan ve 2 sera zarar gördü.

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm makilik alan ve 2 sera zarar gördü.

Şatırlı Mahallesi Uzun Sakallar mevkisindeki makilik alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayılarak yakındaki seralara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, yaklaşık 5 dönüm makilik alan ve 2 serada hasara yol açtı.

AA / Servet Tümer - Güncel

İtfaiye Antalya Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title