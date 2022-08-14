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Son dakika haber | Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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Son dakika haber | Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Son dakika haberler... Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Y.Z'nin (43) kullandığı 07 YZ 795 plakalı otomobil, Teke Mahallesi'nde K.T. (19) yönetimindeki 07 AUB 950 plakalı otomobille çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Servet Tümer - Güncel

Antalya Güncel Haberler Son Dakika

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