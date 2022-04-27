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Son dakika haber! Antalya'da içme suyu ana isale hattında patlama nedeniyle yol çöktü

AA - Süleyman Elçin - Güncel
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Son dakika haber! Antalya'da içme suyu ana isale hattında patlama nedeniyle yol çöktü

Son dakika haberi... Antalya'nın Kepez ilçesinde içme suyu ana isale hattındaki patlama nedeniyle yolda çökme meydana geldi.

KEPEZ, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde içme suyu ana isale hattındaki patlama nedeniyle yolda çökme meydana geldi.

Atatürk Mahallesi'nde Sakarya Bulvarı ile Mithatpaşa Caddesi'nin kesiştiği kontrolsüz kavşakta içme suyu isale hattında patlama oldu.

Patlamanın ardından suyun tazyikiyle asfalt çöktü. Suyun 5-6 metre kadar yükseldiği bölgeye gelen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Patlayan boruyu tamir etmek için Antalya Su ve Atıksu İdaresi görevlileri çalışma başlattı.

Yolda oluşan çökme nedeniyle tramvay hattı seferleri tek taraflı bir süreliğine durduruldu.

AA / Süleyman Elçin - Güncel

Patlama, Antalya, Sakarya, Kepez, Güncel, Haberler

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