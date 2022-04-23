Son dakika haber: Antalya'da haklarında arama kararı bulunan 53 kişi yakalandı
AA - Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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Son dakika haberi: Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 53 kişi yakalandı.
ANTALYA (AA) - Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 53 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama emri bulunan kişilere yönelik 42 ekip ve 98 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, aralarında kasten yaralama, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak, yoksun kılma ve mala zarar verme suçlarından aranan 53 kişi yakalandı.
Yakalanan kişiler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel