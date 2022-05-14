Son dakika haber | Antalya'da falezlerden düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Haberler

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden düşen kişi, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Karaalioğlu Parkı'nda falezlerden denizi izleyen 38 yaşındaki Hasan Üstün, dengesini kaybederek kayalıklara düştü.

Arkadaşlarının ihbarı ile olay yerine itfaiye ve deniz polisi ekipleri sevk edildi.

Kayalıklara inen itfaiye erleri, sedyeye bağladıkları yaralıyı, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ip yardımı ile parka çekti.

Sedye ile ambulansa taşınan Üstün, ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.