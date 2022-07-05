Son dakika haber... Antalya'da eski ortağını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Antalya'da eski ortağını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

AA - Mert Cantürk - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber... Antalya'da eski ortağını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde eski ortağını bıçakla öldüren ve iş yerindeki güvenlik kamerasının kayıt cihazını yanına alarak kaçtığı öne sürülen zanlı adliyeye sevk edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde eski ortağını bıçakla öldüren ve iş yerindeki güvenlik kamerasının kayıt cihazını yanına alarak kaçtığı öne sürülen zanlı adliyeye sevk edildi.

Sadettin A'yı öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli U.A'nın İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

U.A. emniyetteki ifadesinde markete eskiden ortak olduğunu ve 80 bin lira alacağı kaldığını iddia etti.

Borcunu istemek için markete gittiğini ve Sadettin A. ile aralarında çıkan kavgada olayın gerçekleştiğini ifade eden U.A'nın sorgusunda kaçarken marketin kasasından 3 bin 150 para aldığını da itiraf ettiği kaydedildi.

Şüphelinin kaçarken attığı güvenlik kamerası kayıt cihazının polis ekiplerince bulunduğu öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen zanlının, savcılıktaki sorgusu sürüyor.

Olay

Saray Mahallesi'nde dün market işleten Sadettin A. ile eski ortağı U.A. arasında iş yerinde başlayan tartışma kavgaya dönüşmüş, bıçakla yaralanan Sadettin A, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından iş yerindeki güvenlik kamera sistemine ait kayıt cihazıyla kaçan U.A, polis ekiplerince otobüste yakalanmıştı.

AA / Mert Cantürk - Güncel

Hisarcık Antalya Alanya Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title