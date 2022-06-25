Son dakika haber | Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Son dakika gündem haberine göre Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı. Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı. Menteşbey Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi. Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı değerlendirilen yangına müdahalede 2 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su tankı, 2 ikmal aracı, 5 pikap ile bir iş makinesi kullanıldı. Yangına, 30 orman işçisinin yanı sıra Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de müdahale etti. Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangınında yarım hektarlık alanın hasar gördüğü öğrenildi. AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel Hisarcık Antalya Akseki Güncel Haberler Son Dakika

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