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Son dakika haber! Antalya'da bir kişi evinin banyosunda ölü bulundu

AA - Gülsem Adam - Güncel
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Son dakika haber! Antalya'da bir kişi evinin banyosunda ölü bulundu

Son dakika haber... Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi, eşi tarafından evinin banyosunda ölü bulundu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi, eşi tarafından evinin banyosunda ölü bulundu.

Liman Mahallesi 18. Sokak'taki apartman dairesinde yaşayan Selim Günay'ın (43) banyoda hareketsiz yattığını gören eşi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Eve gelen sağlık ekibi, Günay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölümün şüpheli bulunması üzerine durum polise bildirildi.

Savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Günay'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA / Gülsem Adam - Güncel

112 Acil Çağrı, Muratpaşa, Antalya, Liman, Güncel, Haberler

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