Son dakika haber | Antalya'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Arkadaşlarıyla çıktığı turdan dönen Mehmet Çiftçibaşı'nın (27) kullandığı motosiklet, Sarısu Mahallesi D-400 kara yolunda bariyerlere çarptı.

Yaralanan Çiftçibaşı, 112 Acil Servis ekibince Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çiftçibaşı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Antalya Adli Tıp Kurumunun morgundan yakınları tarafından alınan gencin cenazesi, toprağa verilmek üzere Burdur'un Bucak ilçesine götürüldü.