Son dakika haber! Antalya'da banka çalışanlarını rehin alan zanlı tutuklandı Son dakika gündem haberine göre Antalya'nın Kepez ilçesinde banka şubesi müdürü ve çalışanlarını rehin alan zanlı tutuklandı. Antalya'nın Kepez ilçesinde banka şubesi müdürü ve çalışanlarını rehin alan zanlı tutuklandı. Teomanpaşa Mahallesi'nde bir banka şubesinde müdür ile çalışanların rehin alınmasıyla ilgili gözaltına alınan M.R.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklandı. Olay 12 Ağustos'ta Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi'ndeki Mısır Çarşısı yanında bir banka şubesine giren M.R.D, güvenlik görevlisinin silahını gasbederek şube müdürü ve çalışanlarını rehin almıştı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, silahlı kişinin annesiyle bankanın bahçesinde görüşerek müzakere çalışmalarına destek vermiş ve özel harekat polisinin müdahalesiyle rehin alınan kişiler kurtarılmıştı. M.R.D. ise ikna edilerek gözaltına alınmıştı. Güncel AA / Gülsem Adam Antalya Kepez Banka Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber! Antalya'da banka çalışanlarını rehin alan zanlı tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.