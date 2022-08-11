Son dakika haber... ANTALYA'DA 55 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ; 2 GÖZALTI Gelen son dakika haberlerine göre ANTALYA'da polisin düzenlediği operasyonda, Mersin'den TIR'ın çekici kısmında getirilen 55 kilo 620 eroin ele geçirildi. ANTALYA'da polisin düzenlediği operasyonda, Mersin'den TIR'ın çekici kısmında getirilen 55 kilo 620 eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir istihbaratı değerlendirerek, Mersin'den Antalya'ya bir TIR ile yüklü miktarda eroin getirileceğini belirledi. TIR'ı Mersin'den çıkışından itibaren takibe alan ekipler, sabah saatlerinde kent girişinde operasyon düzenledi. Hassas burunlu köpeklerle arama yapan ekipler, TIR'ın çekici kısmına saklanan, 3 çanta içerisinde 111 paket halinde 55 kilo 620 gram eroin ele geçirdi. Olayla ilgili M.K. ve İ.H.İ. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA) Demirören Haber Ajansı / Güncel Antalya Emniyet Müdürlüğü Antalya Mersin Güncel Haberler Son Dakika

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