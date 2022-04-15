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Son dakika haber | Antalya'da 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

AA - Fatih Hepokur - Güncel
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Son dakika haber | Antalya'da 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Son dakika haber... Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Abdurrahman Avcı'nın kullandığı 07 FZV 13 plakalı kargo kamyoneti, Doğançam Mahallesi Aksaz kavşağında, yerleşik Alman vatandaşı Wolgang Günter Shleten idaresindeki 07 MN 086 plakalı otomobille çarpıştı.

Daha sonra Şaban Akyüz yönetimindeki 07 ADR 606 beton mikseri ile Ömer Demirpolat kontrolündeki 07 ACD 108 plakalı otomobilin çarpışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.

Yaralanan otomobil sürücüsü Demirpolat, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-400 kara yolu Alanya- Antalya istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Son dakika haber | Antalya'da 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Son dakika haber | Antalya'da 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Son dakika haber | Antalya'da 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Son dakika haber | Antalya'da 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

AA / Fatih Hepokur - Güncel

Manavgat, Antalya, Alman, Kaza, Güncel, Haberler

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