Son dakika haber | Annesinin yaşamını yitirmesinden sorumlu tuttuğu doktoru öldürüp, intihar etti (9) - Haberler

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Son dakika haber | Annesinin yaşamını yitirmesinden sorumlu tuttuğu doktoru öldürüp, intihar etti (9)

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
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Son dakika haber | Annesinin yaşamını yitirmesinden sorumlu tuttuğu doktoru öldürüp, intihar etti (9)

Son dakika gündem haberine göre 'DOKTOR ÖNLÜĞÜNÜ ŞİDDET LEKESİNDEN KORUMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'Bakan Koca, Doktor Ekrem Karakaya'nın görevi başında silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesiyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

'DOKTOR ÖNLÜĞÜNÜ ŞİDDET LEKESİNDEN KORUMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

Bakan Koca, Doktor Ekrem Karakaya'nın görevi başında silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesiyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Koca, yaptığı açıklamada "Doktor önlüğünü şiddetin lekesinden korumak için kararlılıkla çalışacağız. Herkes bundan emin olsun. Bugün kaybettiğimiz arkadaşımız Doktor Ekrem Karakaya'nın ailesi, tüm sağlık camiası emin olsun. Halkımızdan hekimine karşı daha büyük bir saygı, daha özenli tutum bekliyorum" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Ekrem Karakaya Twitter Güncel Haberler Son Dakika

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