Son dakika haber... Annesini vurup intihara kalkışan üniversiteli Ömer, 4 gün sonra öldü - Haberler

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Son dakika haber... Annesini vurup intihara kalkışan üniversiteli Ömer, 4 gün sonra öldü

Son dakika haber... Annesini vurup intihara kalkışan üniversiteli Ömer, 4 gün sonra öldü

Edinilen son dakika haberine göre DİYARBAKIR'da önce annesi Saliha Şirin'i silahla yaraladıktan sonra kendisini başından vuran üniversite öğrencisi Ömer Şirin, 4 gün sonra hayatını kaybetti.

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DİYARBAKIR'da önce annesi Saliha Şirin'i silahla yaraladıktan sonra kendisini başından vuran üniversite öğrencisi Ömer Şirin, 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 25 Temmuz'da Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'ndaki bir apartman dairesinde meydana geldi. Üniversite öğrencisi Ömer Şirin, tartıştığı annesi Saliha Şirin'i tabancayla vurduktan sonra aynı silahı kendi başına dayayıp ateş etti. Olay sırasında banyoda bulunan kardeşi H.Ş., silah sesleri üzerine geldiği salonda annesi ve kardeşini yaralı halde buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından yaralılardan Saliha Şirin, Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne, oğlu Ömer Şirin ise Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ömer Şirin, dün, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Anne Saliha Şirin'in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Yapılan otopsinin ardından Ömer Şirin, yakınları tarafından toprağa verildi.

Öte yandan Şirin'in Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci olduğu öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

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