Son dakika haber! Ankara Ulus'ta, kullanılmayan bir fırında yangın çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Ankara Ulus'ta, kullanılmayan bir fırında yangın çıktı

Demirören Haber Ajansı - Gökhan Ceylan - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber! Ankara Ulus'ta, kullanılmayan bir fırında yangın çıktı

Son dakika haberleri: ANKARA Ulus'ta bulunan kullanılmayan bir fırında yangın çıktı.

ANKARA Ulus'ta bulunan kullanılmayan bir fırında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, akşam 18.00 sıralarında Ulus Denizciler Dolmuş Durağı yanında bulunan iş hanının üst katında meydana geldi. Daha önce fırın olarak faaliyet gösteren iş yerinde başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Çevrede bulunan vatandaşların 112  Acil Servis ekiplerine haber vermesi sonrası olay yerine itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Aynı bölgede iş yeri sahibi olan İsmail Çelik olayla ilgili, "Saat 17.30-18.00 saatleri aralarında burada duman yükselmeye başladı. Bizde şaşırdık ne olduğunu, sonrasında içeride patlamalar oldu. Ateşler yükselmeye başlayınca itfaiyeye haber verdik. Sağ olsunlar hemen söndürdüler. Allah'tan bu olay gece olmadı eğer gece olsaydı 20-25 dükkan kül olurdu" ifadelerini kullandı.

Yangın anında sebebi henüz bilinmeyen patlama sesleri duyulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

L


Demirören Haber Ajansı / Gökhan Ceylan - Güncel

İtfaiye Saat Ulus Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title