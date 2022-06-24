Son dakika haber | 12 ilde FETÖ soruşturmaları kapsamında 30 gözaltı kararı verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | 12 ilde FETÖ soruşturmaları kapsamında 30 gözaltı kararı verildi

AA - Hamdi Çelikbaş - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haber... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 30 zanlıdan 25'i yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 30 zanlıdan 25'i yakalandı.

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, örgütün kamu mahrem yapılanmasına yönelik çalışma kapsamında, örgütün "mahrem imamları"yla operasyonel GSM hattı üzerinden irtibat kurduğu belirlenen, hakkında örgüt üyeliği ve iltisakını gösteren itirafçı ve tanık beyanı veya ihbar ile ankesörden görüşme, ardışık ve periyodik arama gibi çeşitli deliller bulunan 30 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerden 15'inin kamudan ihraç edildiği, 15'inin ise halen görevde olduğu belirlendi.

Ankara merkezli 12 ilde başlatılan operasyonda şüphelilerden 25'i gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel

Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title