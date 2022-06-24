Son dakika haberleri! Ankara merkezli 12 ilde DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Ankara merkezli 12 ilde DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri! Ankara merkezli 12 ilde DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

Son dakika haberine göre Ankara merkezli 12 ilde DEAŞ operasyonu: 14 gözaltıANKARA İl Jandarma Komutanlığı'nca, Ankara Merkezli 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara merkezli 12 ilde DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

ANKARA İl Jandarma Komutanlığı'nca, Ankara Merkezli 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; bugün, DAEŞ Silahlı Terör Örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik operasyon başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince 18 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda yapılan aramalarda ele geçirilen malzemelere el konularak, 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 4 şüpheliye yönelik yakalama çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.

Haber:  ANKARA,


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title