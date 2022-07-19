Son dakika haber... Ankara Gar Katliamı Davası'nın 16. Duruşması Yapıldı. Kılıçdaroğlu, Davutoğlu ve Özdağ'ın Tanık Olarak Dinlenmesi Talebi Reddedildi

GÜRKAN DEMİRTAŞ

IŞİD'in Ankara Tren Garı'nda 2015'te gerçekleştirdiği canlı bomba saldırılarına ilişkin davanın 16'ncı duruşması, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmada, IŞİD'in "eski Türkiye Emiri" olarak anılan Kasım Güler, görüntülü bağlantı problemi nedeniyle dinlenemedi. Güler bir sonraki duruşmada mahkemeye getirilecek. Duruşmada dinlenilen bir diğer sanık olan Gökhan Karademir, "Yunus Durmaz, İlyas Aydın, Nusret Yılmaz, Genç Ensar Derneği'nde bize ders veriyordu. Hazır olanları da yolluyordu" dedi. Karademir, mahkemenin soruları üzerine sinirlenerek mahkeme heyeti hakkında suç duyurusunda bulunacağını ve kendi tanıdığı siyasetçilere konuyu ileteceğini söyledi. Mahkeme heyeti, avukat ve katılanların CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dönemin Başbakanı olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tanık olarak dinlenilmesi talebini reddetti ve duruşmayı 6 Ekim tarihine erteledi.

IŞİD'in 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı'nda gerçekleştirdiği canlı bomba saldırılarına ilişkin davanın 16'ncı duruşması, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapıldı.

Duruşmada, Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Anayasal düzeni yıkmak, tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma, sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah ve mermileri bulundurma" suçundan tutuklu olarak yargılanan "IŞİD'in eski Türkiye Emiri" olarak anılan Kasım Güler, SEGBİS aracılığıyla tanık olarak dinlendi. Güler, ifadesinde şunları söyledi:

"İlhami Balı, Deniz Büyükçelebi, Savaş Yıldız, Hasan Hüseyin Uğur, Bayram Yıldız, Cebrail Kaya, Ömer Deniz Dündar, Muhammed Zana Alkan, Mustafa Delibaşlar, Nusret Yılmaz, Kasım Dere, Yakup Selağzı ve Erman Ekici yakın akrabam olan yoktur. Bu isimler içerisinden İlhami Balı'yı tanıyorum. Adana Cezaevi'nde beraber kaldım. Ahmet Güneş'i Türkiye'den tanıyorum. 2014'ün on birinci ayında DAEŞ'e katıldım. 2015'in altıncı ayında bacağımdan yaralandım. Hastanede yattım. Hastanede üç ay kaldım. Kırmızı kodla arandığımı öğrenince orada kaldım. Daha sonra MİT beni operasyonla aldı. MİT'in elinde 80 gün kaldım."

Kasım Güler ile yapılan SEGBİS bağlantısında problem olduğu için bu duruşmada daha fazla dinlenemedi. Bunun üzerine mahkeme, Güler'in bir sonraki duruşmada hazır bulundurulması kararını verdi.

"İLYAS, YUNUS, NUSRET BU ÜÇÜ GENÇ ENSAR DERNEĞİ'NDE DERS VERİYORDU. HAZIR OLANLARI DA GÖNDERİYORDU"

Duruşmada tanık Gökhan Karademir de dinlenildi. Mahkeme Başkanı, Karademir'e dosya sanıklarının isimleri saydı ve tanıdığı, akrabası olup olmadığını sordu. Karademir, ifadesinde şunları dedi:

"Ahmet Güneş, Cebrail Kaya'yı tanırım. Erman ile sadece beraber cezaevinde yatmıştık. Ben olayın yaşandığı dönemde cezaevindeydim. 2011- 2019 arasında yattım. Bu olay, bu seneler arasında oldu. Haberlerde gördüğüm kadarıyla biliyorum. Ben Suriye'ye sadece yardım amaçlı gittim. Suriye'ye 2011 yılında gittim 6 ay kaldım. Kafama yatmadı döndüm. Cezaevine geçmişte yaşadığım adli olaydan girdim. Savaş Yıldız'ı televizyonda gördüm.

Ahmet Güneş'i tanırım. Bu şahıs bize Genç Ensar Derneği'nde ders verdi. Orada da bu şeri eğitim veriyordu. Tevhid, fıkıh dersi veriyordu. Cebrail Kaya da bize ders verirdi. Mustafa Delibaşlar'ı Gaziantep'te Mihrap Derneği'nin başkanı olarak biliyorum. Nusret Yılmaz da bize Genç Ensar Derneği'nde ders verirdi. Erman Ekici ile sadece cezaevinde karşılaştım, Suriye'de karşılaşmadım. Tanıdığım şahısların şu an nerede olduklarına dair bir bilgim yok. Sadece Ahmet Güneş'in vefat ettiğini duydum. İlyas Kaya da Suriye'de bize ders veriyordu."

Gökhan Karademir, ifadesinin ardından kendisinin mahkeme tarafından hedef gösterildiğini öne sürdü ve mahkemeyi; suç duyurusunda bulunmak ve gerekli siyasi yerlere söylemekle tehdit etti.

"GEÇİŞLERDE HERHANGİ BİR SIKINTI OLMADI"

Karademir, avukatların kendisine sorduğu sorular üzerine şunları söyledi:

"İlyas, Yunus, Nusret bu üçü Genç Ensar Derneği'nde ders veriyordu. Hazır olanları da gönderiyordu. Bu üçüyle Aliye diye bir kasabada kaldık. Burada sadece Antepliler vardı. Yunus, Nusret ve Ahmet sorumluydu. İlhami Balı ile iletişimim yoktu. Geçişlerde herhangi bir sıkıntı olmadı. Yunus Durmaz ile birlikte Rakka'da kaldım."

"KOVUŞTURMA GENİŞLETİLSİN. DAVUTOĞLU VE ÖZDAĞ'I ÇAĞIRIN"

Tanık ifadelerinin ardından müşteki avukatları dinlendi. Müşteki ve katılan avukatları, kovuşturmanın genişletilmesine ilişkin taleplerini ifade etti.

Avukat Senem Doğanoğlu, gizli tanık 'Piramit'in ifadelerindeki olayların araştırılabilmesi için Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2017/435 sayılı dosyanın mahkemeye getirtilmesini talep etti. Avukat Gülşen Kaya, "EGM'nin ilgili birimlerine yazı yazılarak firari sanıklar hakkında son bilgilerin edinilmesini talep ediyoruz" dedi. Avukat Gamze Gökoğlu, basında yer alan IŞİD'in liderinin İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanlığı'na yazı yazılarak bilgi istenilmesini talep etti. Avukat İlke Işık, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın dava konusu olaya ilişkin bildiklerini anlatması için mahkeme huzurunda dinlenilmesini talep etti. Avukat Işık'ın beyanının ardından konuşan katılan Mustafa Çeker, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da huzurda dinlenilmesini istedi.

KILIÇDAROĞLU, DAVUTOĞLU VE ÖZDAĞ'IN TANIK OLARAK DİNLENİLMESİ REDDEDİLDİ

Saat 13.00'da avukat beyanlarının ardından duruşmaya ara verildi. 14.30'da tekrar başlayan duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, firari sanıklar haklarındaki yakalama kararlarının devamına, Kasım Güler'in gelecek duruşmada huzurda dinlenmesine, Kılıçdaroğlu, Davutoğlu ve Özdağ'ın dinlenmesi talebini reddetti. Duruşma, 6 Ekim'e ertelendi.

ANKA / Güncel