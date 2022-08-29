Son dakika haber | Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 37 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Son dakika gündem haberi... Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 312 zanlıdan 37'si tutuklandı. Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 312 zanlıdan 37'si tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 22-28 Ağustos'ta düzenlediği operasyonlarda, 4 kilo 800 gram skunk, 1 kilo 300 gram esrar, 1 kilo 200 gram eroin, 500 gram metamfetamin, 470 gram kokain ve 84 bin 385 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 312 zanlıdan 37'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Cankut Taşdan Narkotik Ankara Güncel Haberler Son Dakika

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