Ankara'daki doğalgaz patlamasında 1 işçi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'daki doğalgaz patlamasında 1 işçi yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

. Olay, dün öğlen saatlerinde Akyurt ilçesi Büğdüz Mahallesi'nde meydana geldi.

. Olay, dün öğlen saatlerinde Akyurt ilçesi Büğdüz Mahallesi'nde meydana geldi. Doğalgaz kaçağı olduğu ihbarı alan ekipler, müdahale için bölgeye gitti. Görevlilerin, gaz kaçağına müdahale etiği sırada patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkarken, bölgede güvenlik önlemi alındı. Ekiplerin, gaz akışısını kesmesinin ardından yangın kısa sürede söndürüldü.

Patlama sırasında yaralanan işçiye ilk müdahale, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı işçi, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title