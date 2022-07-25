Son dakika haber! Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan zanlılardan 38'i tutuklandı Son dakika haber: Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 285 zanlıdan 38'i tutuklandı. Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 285 zanlıdan 38'i tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 18-24 Temmuz'da düzenlediği operasyonlarda, 44 kilo 500 gram esrar, 200 gram eroin, 200 gram metamfetamin, 4 tabanca, 8 bin 400 hap ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 285 zanlıdan 38'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. AA / Cankut Taşdan - Güncel Ankara Güncel Haberler Son Dakika

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