Son dakika haber | Ankara'da terör operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı

ANKARA (AA) - Ankara'da PKK/ Ypg'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması PYD/ Ypg'ye yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda örgüt içerisinde Suriye'de bulundukları dönemde faaliyet gösteren, Türkiye'de de kuryelik ve iş birlikçi olma amacıyla bulunan şahıslar tespit edildi.

Bu kişilerin terör örgütü mensuplarının Türkiye'den Avrupa'ya geçişlerine aracılık ettikleri, finansman sağladıkları, uyuşturucu ticareti yaptıkları saptandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile kurulan koordine neticesinde Altındağ ve Beypazarı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

PKK/ Ypg içerisinde silahlı eğitim aldıklarını kabul ettiler

Şüpheliler sorgu işlemlerinde PKK/YPG içerisinde silahlı eğitimi aldıklarını, bir kısmı da Suriye'de tünel kazma faaliyetinde bulunduklarını kabul etti.

Aramalarda ele geçirilen telefon ve dizüstü bilgisayarlarda, şüphelilerin Suriye'de bulundukları dönemlere ilişkin terör örgütüne ait silah ve üniformalarla çekilmiş fotoğraf ve videolar tespit edildi.

Bu doğrultuda "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hazırlanan fezlekeli tahkikat evrakıyla adli makamlara sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı.

Tutukluların örgütsel faaliyetleri

Tutuklulardan M.M'nin internet üzerinden terör örgütü tarafından paylaştığı videolardan kimlik tespitinin yapıldığı ve örgüt finansmanı faaliyetlerinde bulunduğu, R.E'nin çatışma bölgelerindeki örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu ve bunların kaçışlarına yönelik organizasyonda yer aldığı anlaşıldı.

H.E, A.E, S.E ve H.E'nin çatışma bölgelerinde bulunduğu ve PYD/YPG içerisinde silahlı eğitim aldığı, B.A'nın ise çatışma bölgelerinde bulunduğu ve mevzi kazma faaliyetlerinde görev aldığı tespit edildi.