Son dakika haber! Ankara'da kamyon sürücüsü adeta trafik terörü estirdi

Ankara'da bir kamyon sürücüsünün dubalara çarptığı görülürken, karşı şeritten gelen otomobilleri de tehlikeye düşürdü. Uzun süre dubalara çarpan sürücü daha sonra refüjdeki elektrik diğerine çarparak yoluna devam etti. O anlar başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel