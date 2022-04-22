Son dakika haberleri! Ankara'da 'kaçak tütün' operasyonu

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ankara'da kaçak sigara üreticilerine yönelik düzenlenen 3 operasyonda, kaçak olarak piyasaya sürülmek istenen toplam 1 milyon 100 bin doldurulmuş makaron, 630 bin boş makaron ile 975 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nce tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen istihbarat faaliyetleri sonucu kentte farklı adreslerde kaçak sigara üretimi ve dağıtımı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçildi. Bu kapsamda belirlenen adres ve araçlar takibe alındı. Gerçekleştirilen ilk operasyonda şüpheli adresi gözlem altında tutan ekipler, bir kişinin araçtan bazı koliler indirdiğini tespit etti. Adres ve araçta yapılan aramada üzerinde bandrol bulunmayan 1 milyon 100 bin doldurulmuş ve satışa hazır kaçak makaron ele geçirildi.