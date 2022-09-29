Son dakika haber! Ankara'da hafif ticari araç dereye devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Güncel Haberler Edinilen son dakika haberine göre Ankara'nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Ankara'nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Oymaağaç Mahallesi yakınlarında Y.İ.B. (71) idaresindeki 06 FK 259 hafif ticari araç, önce yol kenarındaki tarlaya, ardından da dere yatağına devrildi. Sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı H.G. (26) sağlık ekiplerince Nallıhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cenaze, aynı hastanenin morguna gönderildi. Güncel Kaynak: AA / Taner Demir Nallıhan Tragger Ankara Güncel Haberler Son Dakika

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