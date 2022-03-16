Kaçakçılık operasyonlarında 25 şüpheli yakalandı - Haberler

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Kaçakçılık operasyonlarında 25 şüpheli yakalandı

AA - Cankut Taşdan - Güncel
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, geçen hafta kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonlarda 25 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, geçen hafta kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonlarda 25 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığa yönelik olarak 7-13 Mart arasındaki operasyonlarda 43 bin 790 kaçak ilaç, 2 bin 346 kaçak elektronik ve muhtelif eşya, 1920 paket kaçak sigara, 922 kilogram kaçak tütün, 22 litre sahte alkollü içki, 13 kaçak cep telefonu, 2 bin 750 bandrolsüz boş sigara paketi ve 1 milyon 283 bin sigara makaronu ele geçirildi.

Operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık operasyonlarında 25 şüpheli yakalandı

Kaçakçılık operasyonlarında 25 şüpheli yakalandı

Kaçakçılık operasyonlarında 25 şüpheli yakalandı

AA / Cankut Taşdan - Güncel

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