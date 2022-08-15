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Son dakika haber | Ankara'da fırtına ve sağanak hayatı felç etti: 1 ölü, 6 yaralı (3)

Son dakika haber | Ankara'da fırtına ve sağanak hayatı felç etti: 1 ölü, 6 yaralı (3)

Son dakika habere göre STAJYER İNŞAAT MÜHENDİSİ YAŞAMINI YİTİRDİAnkara'nın Yenimahalle ilçesinde fırtınada inşaattaki beton kalıplarının devrilmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı olay, saat 16.30 sıralarında Yenimahalle ilçesi Hipodrom Caddesi'ndeki site inşaatında meydana geldi.

STAJYER İNŞAAT MÜHENDİSİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde fırtınada inşaattaki beton kalıplarının devrilmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı olay, saat 16.30 sıralarında Yenimahalle ilçesi Hipodrom Caddesi'ndeki site inşaatında meydana geldi. İnşaatta görevli stajyer inşaat mühendisi Taha Öztürk (21), stajyer mimar Ege Kıratlı (21) ve stajyer mühendis Emre Çetin (22), devrilen beton kalıpların altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kurtarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Taha Öztürk yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

OKULUN CAMLARI KIRILDI: 4 YARALI

Öte yandan; AFAD tarafından Çankaya ilçesinde bir okulun camlarının fırtına nedeniyle kırıldığı, olayda yaralanan 4 öğrencinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hipodrom Fırtına Ankara Güncel Haberler Son Dakika

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