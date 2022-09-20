Ankara haberleri | Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı Güncel Haberler Ankara haberler... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 7'si avukat 15 şüpheliden 12'si yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 7'si avukat 15 şüpheliden 12'si yakalandı. Kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Polis Kolejinden ilişiği kesilen, haklarında FETÖ tarafından okul dönemine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki döneme ait bağlılık ve sadakatlerine göre kodlamalar, ardışık arama, HTS kayıtları, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan şüpheliler için Ankara merkezli 8 ilde operasyon başlatıldı. 7'si avukat 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 12 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Cemil Murat Budak Cumhuriyet Ankara Güncel Haberler

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