Son dakika haber... Ankara'da cemevlerine saldıran şüpheli tutuklandı (2) - Haberler

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Son dakika haber... Ankara'da cemevlerine saldıran şüpheli tutuklandı (2)

Son dakika haber... Ankara'da cemevlerine saldıran şüpheli tutuklandı (2)

Edinilen son dakika haberine göre MAHKEMEDEKİ İFADESİNDE AİLESİNİ SORUMLU TUTTUAnkara'da cemevlerine saldıran Ahmet Ozan K.'nın, sevk edildiği adliyede verdiği ifade ortaya çıktı.

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MAHKEMEDEKİ İFADESİNDE AİLESİNİ SORUMLU TUTTU

Ankara'da cemevlerine saldıran Ahmet Ozan K.'nın, sevk edildiği adliyede verdiği ifade ortaya çıktı. Ahmet Ozan K. ifadesinde, esrar kullandığını bu yüzden de çevresinin kendisine paranoyaksın dediğini belirterek "Ben Eskişehir'e ailemden uzaklaşmak için geldim. Yaşadığım olaylarda onların etkisi olduğunu düşünüyorum. Benim her dediğime 'sen uyduruyorsun, paranoyaksın' şeklinde cevap veriyorlardı. Ben 2 ay öncesine kadar esrar maddesi kullanırdım. Artık kullanmıyorum. Yaşadığım olaylarda ölümden döndüğüm için son kez bir şey yapmak istedim. Kimseden talimat almadım. Tek başıma yaptım. Eylemi yapacağımı Baver'e söyledim. O da bana 'yine paranoyaksın sen' dedi. Çağdaşla konuşmuyordum. Sadece Baver 'Çağdaş'ı ara o da gelebilir' dedi. Ben de 'sen ara' dedim. Baver bana Çağdaş'ın 30'unda geleceğini söyledi. Takdir mahkemenindir" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Umutcan Ören - Güncel

Ahmet Ozan Eskişehir Ankara Güncel Haberler Son Dakika

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