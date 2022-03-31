Son dakika haber... Ankara'da arkadaşını araçla ezerek öldüren sanığa 25 yıl hapis

ANKARA (AA) - Ankara'da yaklaşık üç yıl önce birlikte alkol aldığı arkadaşı Bekir Aydoğan'ı araçla ezen sanık Gülünay Kiriş, "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Kiriş, maktul yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Olaydan sonra suç delillerini karartmakla suçlanan tutuksuz sanıklar Hasan Sıraç Yıldırım, Berke Can ve Furkan Keleş ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, savcının önceki celse esas hakkında mütalaasını sunduğunu belirterek, buna ilişkin tarafların beyanlarının alınacağını söyledi.

Söz alan maktul Bekir Aydoğan'ın yakınları, sanıklara üst sınırdan ceza verilmesini talep etti.

Tutuklu sanık Gülünay Kiriş de olay günü alkol almak için Bekir Aydoğan ile Çubuk ilçesinin dışında bulunan Kızılöz mevkisine gittiklerini söyledi.

Havanın karardığı saatlerde Aydoğan'ın ihtiyacını gidermek için otomobilden indiğini ifade eden Kiriş, aradan uzun bir süre geçmesine rağmen maktulün araca dönmediğini, bunun üzerine ismiyle seslenmeye başladığını söyledi.

Cevap alamaması üzerine araçla evine döndüğünü anlatan Kiriş, ertesi gün Aydoğan'ın hayatını kaybettiğine dair haberleri sosyal medyadan gördüğünü öne sürdü.

Bunun üzerine oğlu tutuksuz sanık Hasan Sıraç Yıldırım'ı arayarak durumu anlattığını söyleyen Kiriş, Aydoğan yönelik herhangi bir eyleminin olmadığını, suçsuz olduğunu iddia etti.

Yaklaşık 2,5 yıl tutuklu olduğunu, bu durumun telafisi mümkün olmayan mağduriyetlere neden olduğunu belirten Kiriş, beraatini istedi.

Beyanların ardından Mahkeme Başkanı Şatır, heyetin kararını açıkladı. Buna göre "kasten öldürme" suçundan önce "müebbet" hapis cezasına çarptırılan Kiriş'e "takdiri indirim" uygulanarak cezası 25 yıla indirildi. Ayrıca hükümle birlikte tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

Olaydan sonra maktulün aracını temizleyerek "suç delillerini yok ettikleri" tespit edilen sanıklar Hasan Sıraç Yıldırım ve Berke Can'a 1 yıl 8 ay, aynı suçtan Furkan Keleş'e ise 5 ay hapis cezası verildi. Bu sanıklar hakkında, "hükmün açıklanmasının geri bırakılması" kararlaştırıldı.

Olay ve iddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesine göre, 12 Kasım 2019'da, Çubuk Kızılöz Yolu eski poligon atış mevkisinde erkek cesedi bulunduğu ihbarı yapıldı.

Yüzü tanınmayacak halde bulunan kişinin parmak izinden Bekir Aydoğan olduğu tespit edildi.

Maktulün ağabeyi, kardeşinin kaybolduğu esnada kendisini özel numaradan arayan bir kadının, "Çubuk'ta yüksek bir yer var, harabe atıl vaziyete bir yer var. Bekir oraya gidecekti." dediğini polise iletti.

Araştırma sonucunda özel numaradan arayarak Aydoğan'ın cesedinin bulunduğu yeri tarif eden kişinin Gülünay Kiriş olduğu belirlendi.

Sanığın emniyetteki ifadesine de yer verilen iddianamede, Kiriş'in kısmi ikrarı ile diğer sanıkların beyanlarının Bekir Aydoğan'ın kasten öldürüldüğüne işaret ettiğine dikkati çekilerek, "Gülünay Kiriş'in emniyetteki savunmasında, 'Aracın sarsıldığı, araç ile ileri geri yaptığı, sarsıntılı bir şekilde aracı bir müddet sürdüğü' şeklinde tevil yolu ikrar içeren beyanı, şüphelinin oğlu vasıtasıyla Bekir Aydoğan'a ait aracı temizlettiği ve maktulün telefonunu parçalattığı bir bütün halinde değerlendirildiğinde şüphelinin, Bekir Aydoğan'ı araçla ezerek öldürmek suretiyle atılı suçu işlediği değerlendirilmektedir." ifadeleri kullanıldı.