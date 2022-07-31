Ankara haber! Adalet Bakanı Bozdağ Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine saldırıyı kınadı - Haberler

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Ankara haber! Adalet Bakanı Bozdağ Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine saldırıyı kınadı

Ankara haber! Adalet Bakanı Bozdağ Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine saldırıyı kınadı

Ankara haberi: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine yönelik saldırıyı kınayarak, olayın bütün yönleriyle aydınlatılacağını bildirdi.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine yönelik saldırıyı kınayarak, olayın bütün yönleriyle aydınlatılacağını bildirdi.

Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'da cemevlerine yapılan saldırıyı ve provokatör saldırganı kınıyorum. Alevi kardeşlerimizin cemevlerine yapılan saldırı, milletimize ve hepimizin manevi değerlerine saldırıdır. Saldırıyla ilgili adli süreç başlatılmıştır. Saldırı bütün yönleriyle aydınlatılacaktır."

AA / Harun Kutbe - Güncel

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