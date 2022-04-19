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Son dakika haberi | Ankara merkezli FETÖ operasyonu! 19 gözaltı kararı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; 34 şüpheli hakkında Ankara merkezli 19 gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; 34 şüpheli hakkında Ankara merkezli 19 gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; örgüt mahrem imamlarıyla operasyonel hat irtibatı olan ve haklarında örgüt üyelik ve iltisaklarını gösteren itirafçı/tanık/ihbar beyanları, ankesör/ardışık/periyodik arama gibi çeşitli deliller elde edilen 29'u görevde, 5'i ihraç/istifa olmak üzere toplam 34 şüpheli hakkında Ankara merkezli 19 ilde, 19 Nisan 2022 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

(Engin Yağcı - Ali Nargüner - İHA)

Son dakika haberi | Ankara merkezli FETÖ operasyonu! 19 gözaltı kararı

Son dakika haberi | Ankara merkezli FETÖ operasyonu! 19 gözaltı kararı

Son dakika haberi | Ankara merkezli FETÖ operasyonu! 19 gözaltı kararı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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