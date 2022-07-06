Son dakika haber... ANKAPARK'ın tahliyesi davasında karar Son dakika haberleri... Ankara 6. Sulh Hukuk Mahkemesi, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi içindeki ANKAPARK'ın tahliyesine ve işletmecinin taşınmaz üzerindeki müdahalesinin kaldırılmasına hükmetti. Ankara 6. Sulh Hukuk Mahkemesi, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi içindeki ANKAPARK'ın tahliyesine ve işletmecinin taşınmaz üzerindeki müdahalesinin kaldırılmasına hükmetti. Ankara Büyükşehir Belediyesinin ANKAPARK'ın tahliyesi ve belediyeye devri için açtığı davanın karar duruşması Ankara 6. Sulh Hukuk Mahkemesinde görüldü. Davalı vekili duruşmada, kira sözleşmesinde fesih bulunmadığını, tahliye kararı verilirse haksız bir durum oluşacağını beyan etti. Davacı Ankara Büyükşehir Belediyesi vekili ise aldırılan keşif ve bilirkişi raporlarının delil sayılmasını, davanın kabulünü istedi. Beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme, davayı kabul ederek, AOÇ arazisi içindeki ANKAPARK'ın tahliyesine ve işletmecinin taşınmaz üzerindeki müdahalesinin kaldırılmasına karar verdi. AA / Serdar Açıl - Güncel Ankara Güncel Haberler Son Dakika

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