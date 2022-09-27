Son dakika haber | Anamur'da polis, sürücü adaylarını bilgilendirdi
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Son dakika haberi: Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücü adaylarını hız, kask, gözlük, gece saatlerinde reflektör özellikli giysi kullanımı konularında bilgilendirdi.
Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücü adaylarını hız, kask, gözlük, gece saatlerinde reflektör özellikli giysi kullanımı konularında bilgilendirdi.
Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, motosiklet sürücü adaylarıyla bir araya geldi.
Ekipler, sürücü adaylarına motosiklet kullanırken uymaları gereken kurallar konusunda bilgi verdi.
Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel