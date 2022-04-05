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Son dakika haber! Anamur Belediyesi ilçeye piknik alanı kazandıracak

AA - İbrahim Polat - Güncel
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Son dakika haber! Anamur Belediyesi ilçeye piknik alanı kazandıracak

Son dakika gündem haberi: Anamur Belediyesi, 135 dönüm arazide piknik alanı yapım çalışmasına başladı.

Anamur Belediyesi, 135 dönüm arazide piknik alanı yapım çalışmasına başladı.

Belediye Başkanı Hidayet Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Esentepe Mahallesinde Orman İşletme Müdürlüğünden kiraladıkları arazide yapılacak piknik alanında yürüyüş, bisiklet yolları ve kamelyaların bulunacağını, mesire alanını da kısa sürede tamamlayacaklarını belirtti.

Kılıç, "Anamurlu hemşehrilerimizin piknik alanı sorununu ortadan kaldıracağız." ifadesini kullandı.

AA / İbrahim Polat - Güncel

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