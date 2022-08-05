Son dakika haber! Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi Gelen son dakika haberine göre Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 3 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 3 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Otoyolun İstanbul istikametinde Yeşilyayla mevkisinde, gece saatlerinde Yusuf C. idaresindeki 38 NH 748 plakalı tır, Beytullah S'nin kullandığı 67 LM 188 plakalı otomobil, Yusuf E. yönetimindeki 34 EVE 655 plakalı otomobil, Sedat T'nin kullandığı 33 FF 137 plakalı tır ile Selim S. yönetimindeki 38 GN 133 plakalı tır çarpıştı. Sağlık personeli yaptığı incelemede Vahide Gözde E, Ayaz Mehmet E. ve Öykü E'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücüler Sedat T. ile Yusuf E. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Faruk A. tedavi altına alındı. Güncel AA / Ömer Ürer Anadolu Otoyolu İstanbul Düzce Güncel Haberler Son Dakika

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