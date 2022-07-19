Son dakika haber... Amasya'da evlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı Son dakika habere göre Amasya'nın Merzifon ilçesinde evlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı. Amasya'nın Merzifon ilçesinde evlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı. Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen şüphelileri yakalamak için Sofular Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Y.Ç. ve R.A'nın üzerinde ve evlerinde yapılan aramada 88,69 gram metamfetamin, 13,20 gram sentetik kannobinoid ve hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. AA / Cihan Okur - Güncel Hisarcık Merzifon Amasya Güncel Haberler Son Dakika

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