Son dakika haber: Altun: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Kurumsallaşmış bir uluslararası iş birliğine ihtiyacımız var"
AA - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Ukrayna'da Savaş: Bölgesel ve İnsani Sonuçlar" Konferansı'nın açılış konuşmasını yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca düzenlenen " Ukrayna'da Savaş: Bölgesel ve İnsani Sonuçlar" Konferansı'nın açılış konuşmasını yaptı. (3)