Son dakika haber: Altun: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Kurumsallaşmış bir uluslararası iş birliğine ihtiyacımız var" - Haberler

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Son dakika haber: Altun: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Kurumsallaşmış bir uluslararası iş birliğine ihtiyacımız var"

AA - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Ukrayna'da Savaş: Bölgesel ve İnsani Sonuçlar" Konferansı'nın açılış konuşmasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca düzenlenen " Ukrayna'da Savaş: Bölgesel ve İnsani Sonuçlar" Konferansı'nın açılış konuşmasını yaptı. (3)

Son dakika haber: Altun: (Rusya-Ukrayna savaşı) Kurumsallaşmış bir uluslararası iş birliğine ihtiyacımız var

Son dakika haber: Altun: (Rusya-Ukrayna savaşı) Kurumsallaşmış bir uluslararası iş birliğine ihtiyacımız var

Son dakika haber: Altun: (Rusya-Ukrayna savaşı) Kurumsallaşmış bir uluslararası iş birliğine ihtiyacımız var

AA / Güncel

Fahrettin Altun, Ukrayna, Savaş, Güncel, Haberler

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