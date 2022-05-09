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Son dakika... ALPARSLAN KUYTUL GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberler... ADANA'da iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması ile ilgili davada hakkında yakalama kararı çıkartılan Alparslan Kuytul, gözaltına alındı.

ADANA'da iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması ile ilgili davada hakkında yakalama kararı çıkartılan Alparslan Kuytul, gözaltına alındı.

İş insanı Koray Sarısaçlı'nın geçen yıl 8 Eylül'de 4 kişi tarafından kaçırılıp, 13 gün sonra serbest bırakılmasına ilişkin açılan davada; kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Belge ve ifadelerin ardından çıkartılan karar sonrası Kuytul, sabah erken saatlerde gözaltına alındı. Yüreğir Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Alparslan Kuytul, adliyeye götürüldü. Bu sırada hastane çıkışında toplanan destekçileri, Kuytul lehine slogan attı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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