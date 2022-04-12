Son dakika haber: Almanya'da toptan eşya fiyatları Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından rekor artış kaydetti

Alman toptancılar, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ardından martta fiyatlarını rekor hızda artırdı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede Toptan Eşya Fiyat Endeksi, martta şubat ayına kıyasla yüzde 6,9, Mart 2021'e göre de yüzde 22,6 arttı.

Destatis açıklamasında, "Söz konusu yıllık artış oranı, 1962'de toptan eşya fiyat endekslerinin hesaplanmasına başlanmasından bu yana görülen en yüksek yıllık artış oranı oldu." denildi.

Ocak ve şubat aylarında Toptan Eşya Fiyat Endeksi yıllık artış oranlarının sırasıyla yüzde 16,2 ve yüzde 16,6 olduğu hatırlatılan açıklamada, "Mart 2022'de Toptan Eşya Fiyat Endeksi yıllık değişim oranında en fazla petrol ürünleri toptan fiyatlarındaki artış etkili oldu." ifadesine yer verildi.

Martta petrol ürünleri bir yıl öncesine göre yüzde 70,2 metal fiyatları yüzde 55,8, kereste fiyatı yüzde 42,5 artış kaydetti.

Geçen ay yıllık bazda süt, yemeklik yağ ve yumurta fiyatlarında yüzde 22,6 artış olması dikkati çekti.

Öte yandan, Alman Toptancılık ve Dış Ticaret Derneği (BGA), Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra depoların boş olması ve bazı durumlarda tedarikçilerin artık çalışmaması nedeniyle fiyatların artmaya devam edeceği endişesi bulunduğunu duyurdu.

Enerji sektörünün Rusya'ya güçlü bağımlılığına ek olarak, gıda ticaretinin de Avrupa'daki savaştan etkileneceği öngörüsünde bulunulan BGA açıklamasında, ürünlerin daha yüksek fiyatlarla ve daha uzun teslimat süreleriyle tedarik edileceği kaydedildi.

Küresel ekonominin Kovid-19 krizinden toparlanmaya başlamasıyla artan talep birçok ürünün fiyatlarını aylardır yukarı yönlü baskılarken, Rusya-Ukrayna savaşının bu toparlanmayı geciktirmesi ve özellikle emtia ve gıda fiyatlarını yukarı yönlü baskılaması bekleniyor.

Bu arada, Almanya'da şubatta yüzde 5,1 olan yıllık enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşı sonucu artan gıda, petrol ve gaz fiyatlarındaki son yükselişle martta yüzde 7,3'e çıkarak son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.