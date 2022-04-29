Son dakika haber | Alman ekonomisi birinci çeyrekte yüzde 0,2 büyürken, savaşın veriler üzerindeki etkisi artıyor

Almanya ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam etmesi ve Rusya- Ukrayna savaşına rağmen yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 büyüme kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) öncü verilerine göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 büyüdü.

Piyasa beklentisi Avrupa'nın en büyük ve dünyanın dördüncü ekonomisinin yüzde 0,1 büyümesi yönündeydi.

Böylece, ilk çeyrekteki yüzde 0,2'lük büyümenin ardından Alman ekonomisi teknik olarak resesyona girmemiş oldu. Ekonomi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,3 küçülmüştü.

Çeyreklik bazda büyümeye olumlu katkı yatırımlardan geldi. Birinci çeyrekte net ihracat büyümeyi yavaşlattı.

Birinci çeyrekte takvim etkisinden arındırılmış yıllık GSYH artışı ise yüzde 3,7 oldu.

Öte yandan, Rusya-Ukrayna savaşının sonuçları ve Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımları konusundaki belirsizlik yüksek kalırken, artan enerji ve hammadde fiyatları nedeniyle yüksek enflasyon, şirketler ve tüketiciler için bir yük oluşturmaya devam ediyor.

Destatis açıklamasında, "Ukrayna'daki savaşın ekonomik sonuçlarının, Şubat ayının sonundan bu yana kısa vadeli büyüme üzerinde artan bir etkisi oldu." ifadesini kullandı.

Alman hükümeti, 27 Nisan'da 2022 için daha önce yüzde 3,6 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkilerinden dolayı bu yıl ikinci kez aşağı yönlü revize ederek yüzde 2,2'ye çekmişti.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, söz konusu aşağı yönlü revizenin Rusya'ya karşı AB tarafından enerji ambargosu uygulanmasını varsaymadığını aktararak, Moskova'ya karşı söz konusu ambargonun uygulanması halinde Alman ekonomisinin resesyona gireceğini belirtmişti.

Yılın başında Almanya'da Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasıyla özel tüketimin önemli ölçüde artması ve böylece ekonominin hızlı toparlanması beklenirken, bu beklentinin yüksek enflasyon nedeniyle sona erdiği belirtiliyor.

Ülkede Nisan'da enflasyon yüzde 7,4'e yükselerek 1981'den beri en yüksek seviyeye çıkmıştı.

Bu arada, yüksek enflasyon Almanya'da tüketicinin alma isteğini şimdiden olumsuz etkilemeye başladı. Ülkede martta bu ay için eksi 15,7 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, Rusya-Ukrayna savaşı ve yüksek enflasyonun etkisiyle mayıs ayı için 10,8 puan azalarak eksi 26,5 puana geriledi.