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Son dakika haber! Alkollü araç kullanan çocuk bisikletlinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alındı

AA - Recep Bilek - Güncel
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Son dakika haber! Alkollü araç kullanan çocuk bisikletlinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alındı

Son dakika gündem haberine göre Samsun'un Alaçam ilçesinde bisiklet sürücüsünün ölümüne neden olduğu iddiasıyla, alkollü araç kullandığı belirlenen 16 yaşındaki çocuk ile yanındaki iki kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde bisiklet sürücüsünün ölümüne neden olduğu iddiasıyla, alkollü araç kullandığı belirlenen 16 yaşındaki çocuk ile yanındaki iki kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Sinop- Samsun kara yolunun 16. kilometresinde 22 BB 059 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan S.İ.T (26), son anda yerde birinin yattığını fark etti.

Yerde yatan şahsa çarpmamak için aracını ortalayıp üzerinden geçen S.İ.T, yol kenarına park ederek yaralı olduğu anlaşılan kişiye müdahalede bulunmak istedi.

S.İ.T'nin müdahale ettiği sırada aynı yöne seyir halindeki S.E.A'nın (16) kullandığı 28 EP 295 otomobil, yaralının üzerinden geçti.

S.İ.T'nin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesi sonucu kimliği tespit edilen bisiklet sürücüsü Özkan Ocak'ın (45) yaşamını yitirdiği belirlendi.

S.E.A. ile aynı araçta bulunan S.S. (31) ve T.Ş. (25) gözaltına alındı.

S.E.A'nın 2,58 promil alkollü olduğu ve Ankara Çocuk Şube Müdürlüğünce arandığı ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında S.E.A'nın bisiklet sürücüsü Ocak'a çarparak uzaklaştığı, daha sonra geri döndüğü, aracını S.İ.T'nin üzerine sürüp yaralıya müdahale etmesine engel olduğu ve Ocak'ın üzerinden tekrar geçtiği belirlendi.

AA / Recep Bilek - Güncel

Tragger Samsun Çocuk Güncel Haberler Son Dakika

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