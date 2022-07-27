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Son dakika haber | Alaplı Belediyesinde çalışanların ücretlerine yüzde 65 zam yapıldı

Son dakika haber | Alaplı Belediyesinde çalışanların ücretlerine yüzde 65 zam yapıldı

Son dakika haberine göre Alaplı Belediyesinde çalışan personelin ücretlerinde yüzde 65 artış yapıldığı bildirildi.

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Alaplı Belediyesinde çalışan personelin ücretlerinde yüzde 65 artış yapıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Alaplı Belediyesi Personel Limited Şirketi ile Belediye-İş Sendikası arasında 18 ayı kapsayan toplu sözleşmenin imzalandığı belirtildi.

Belediye Başkanı Nuri Tekin ve Belediye-İş Sendikası Zonguldak Şube Başkanı Osman Karataş tarafından imzalanan sözleşmeyle 128 şirket çalışanının ücretlerinde yüzde 65 artış yapıldığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Tekin, personelin her türlü hak ve alacaklarını alın terileri kurumadan ödeme konusunda hassas olduklarını kaydetti.

Tekin, emeğin her zaman en yüce değer olduğunu savunduklarını belirterek, "İlçemizin her noktasına emeği dokunan mesai arkadaşlarıma Alaplı halkı adına teşekkür ediyorum. Toplu sözleşmenin hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Karataş da emeklerinden dolayı Tekin'e teşekkür etti.

AA / Tuncay Tokay - Güncel

Belediye İş Sendikası Karataş Güncel Haberler Son Dakika

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