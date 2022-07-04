Son dakika haber: Alanya polisinden turistlere üç dilde kent haritası Son dakika haberine göre Alanya ilçesinde polisler turistlere üç dilde hazırlanan kent haritalarından dağıttı. Alanya ilçesinde polisler turistlere üç dilde hazırlanan kent haritalarından dağıttı. Alanya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince, güvenli tatil amacıyla başlatılan uygulamayla İngilizce, Almanca, Rusça dillerinde ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gösteren rehber hazırlandı. İlçenin haritası ve uyarıcı bilgilerin de yer aldığı rehber, polis ekipleri tarafından Alanya'nın farklı noktalarındaki yabancı turistlere ulaştırıldı. AA / Mert Cantürk - Güncel Emniyet Müdürlüğü Alanya Güncel Haberler Son Dakika

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