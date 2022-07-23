Son dakika haber! Alanya'da Rus uyruklu kişi evde ölü bulundu Son dakika haberi... Antalya'nın Alanya ilçesinde Rus uyruklu kişi, kaldığı evde ölü bulundu. Antalya'nın Alanya ilçesinde Rus uyruklu kişi, kaldığı evde ölü bulundu. Mahmutlar Mahallesi'nde bir apartman dairesinde yaşayan Rus uyruklu Arkadiy Kolomiets'ten (54) haber alınamaması ve evden koku gelmesi üzerine komşuları ihbarda bulundu. Eve gelen jandarma ekipleri, yerde hareketsiz halde buldukları Kolomiets'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. AA / Mert Cantürk - Güncel Mahmutlar Antalya Alanya Güncel Haberler Son Dakika

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