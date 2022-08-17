Son dakika haber: Alanya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın hastanede öldü Güncel Haberler Son dakika haberlerine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılan kadın yaşamını yitirdi. Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılan kadın yaşamını yitirdi. Oba Mahallesi'nde serinlemek için denize giren F.H. (67), suda hareketsiz kalınca vatandaşlarca denizden çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan F.H. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Güncel AA / Mert Cantürk Antalya Alanya Güncel Haberler Son Dakika

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